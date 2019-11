Gewalt gegen Frauen: Was kann Österreich tun?

Drucken

Ein Bericht über Frauenmorde heizt die Diskussion an. Was kann in Österreich jeder Einzelne tun, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern? Und was die Politik? Diskutieren Sie mit!

Anfang des Jahres war das Entsetzen in Österreich groß: Innerhalb von zwei Wochen erstach in Amstetten ein Familienvater seine Frau, in Krumbach ein 42-Jähriger seine Exfreundin, erwürgte ein 19-Jähriger in Wiener Neustadt eine 16-Jährige, tötete ein Bruder am Wiener Hauptbahnhof seine Schwester. 51 Menschen wurden von Jänner bis Oktober in Österreich ermordet, 19 von ihnen waren Männer - und 32 Frauen. Täter sind oft der Partner oder der Ex-Partner. In vielen Fällen waren die Täter bereits auffällig, wie ein aktueller Bericht der „Screening-Gruppe Frauenmorde“ zeigt.

„Frauenmorde sind Verbrechen mit Ankündigung", schreibt Christina Imlinger in einem Kommentar. In Österreich seien Frauen nach wie vor „Gewalt in ungeheurem Maß ausgesetzt“, so Imlinger. Wunderbare Pläne würde es geben, allein das Geld fehle: „Höchste Zeit, das zu ändern."

Das Frauenministerium will in den kommenden Wochen Maßnahmen bekanntgeben. Das Bundeskriminalamt gab bereits bekannt, dass sie die Tatwaffe Messer genauer unter die Lupe nehmen will. Die "ständige Verfügbarkeit einer Stichwaffe im öffentlichen Raum" werde thematisiert werden müssen.

Nur die Spitze des Eisbergs

Die Morde sind nur die Spitze des Eisbergs: Laut einer EU-Studie erlebt jede fünfte Frau Gewalt in der Partnerschaft, quer durch alle Schichten.

Eine Anlaufstelle, die sich bewährt hat sind die Frauenhäuser, die im Vorjahr ihr 40-jähriges Jubliäum feierten. Seitdem hat sich viel getan, doch nun drohe ein Rückschritt, erklärte Andrea Brem vom Verein Wiener Frauenhäuser in einem „Presse"-Gespräch. Gewalt gegen Frauen werde mittlerweile an jedem Stammtisch geächtet, sagt sie. Aallerdings nehme „psychische Gewalt enorm zu“.

Der Schriftsteller Egyd Gstättner meinte heuer in einem Gastkommentar: „Die Zunahme männlicher Gewalt gegen Frauen in unserem Land ist nicht gewachsen, sondern importiert.“ Und weiter: „Ich verwende 'Weichei' als Ehrenwort“.

Auch Kolumnistin Anneliese Rohrer befasst sich immer wieder mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, schrieb zuletzt sogar, dass „Österreich zur Republik der Mörder“ entwickle. Anfang des Jahres meinte Rohrer: „Es stimmt, ein Viertel der Fälle betreffen Flüchtlinge. Das wird auch gern und oft angeführt, wenn man nachfragt, warum Österreich bei diesen Verbrechen 2018 einen EU-Spitzenplatz erreichte, auf den es gern verzichten könnte. Nur, auch andere Länder haben Asylsuchende aufgenommen, auch andere Staaten haben Probleme mit Flüchtlingen – und dennoch in Relation zur Bevölkerung geringere Mordraten."

