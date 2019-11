Tesla verzichtet auf Luxus-Showroom in der Wiener City

Elektroauto-Vorreiter hat seine repräsentative Wiener Innenstadt-Location dauerhaft geschlossen. Die konzerneigene Lade-Infrastruktur wächst in den Bundesländern weiter.

Der amerikanische Elektroauto-Vorreiter Tesla hat heuer im Spätsommer seinen 2017 eröffneten noblen Flagship Store mitten in der Wiener Innenstadt, in der Wallnerstraße beim Herrengassen-Hochhaus, leergeräumt. Nur die Aufschrift an den Schaufensterbalken erinnert noch an den ersten repräsentativen Showroom in Österreich. Das Geschäft ist dauerhaft geschlossen, heißt es auf der Tesla-Homepage.

Auf der Konzernhomepage sind am südlichen Stadtrand in Wien zwei Stores bzw. Galerien (Wien-Vösendorf/SCS und Tech-Park Vienna) und vier weitere in anderen Bundesländern angegeben: In Linz/Traun, Salzburg, Innsbruck und Graz). Verkäufe werden auch über die Stores nur online abgewickelt.

Heuer im März hatte Tesla angekündigt, seine Autos nur noch über das Internet verkaufen zu wollen, was die Fahrzeuge billiger machen sollte. Zahlreiche bestehende Läden sollten geschlossen werden.

An den Standorten in Graz, Linz, Salzburg sowie im Tech Park Vienna werden in Österreich auch eigene Service Center unterhalten. Eine weitere Service-Niederlassung soll in Kürze in Wien in der Triesterstraße entstehen.

Die konzerneigene Lade-Infrastruktur wächst in den Bundesländern weiter. Zur Zeit unterhält Tesla abseits der Shops und Servicestationen in Österreich 17 Schnellladestationen, in Kürze kommt ein weiterer so genannter "Supercharger" in Wolfsberg/Kärnten dazu.

(APA)