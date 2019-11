Staus am Freitag bei Klimademo befürchtet

Der Zulauf zur Demo, die von der OMV-Zentrale bis zum Nachhaltigkeitsministerium zieht, dürfte erneut sehr groß werden. In Wien gilt der Streik wieder als schulbezogenene Veranstaltung.

Der nächste große Klimastreik der Umweltbewegung FridaysForFuture steht an - und wird in Wien in den Bezirken Innere Stadt und Leopoldstadt am Freitag für Staus sorgen. Davor warnen die beiden Autofahrerklubs ÖAMTC und ARBÖ am Mittwoch in einer Aussendung. Tausende Teilnehmer seien zu erwarten, wenn die Manifestanten unter dem Motto "Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!" zum vierten Mal auf die Straße gehen.

Die Wien-Ausgabe der österreichweiten Demo startet am "Black Friday" um 12.00 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale. Ab ca. 12.30 Uhr, dem Start des Demozugs mit Zwischenkundgebung vor der Wirtschaftskammer Wien (WKW), soll es dann laut ÖAMTC-Experten den wichtigen Verbindungen im ersten und zweiten Bezirk zu Staus kommen.

"Längere Sperren entlang der Demonstrationsstrecken und angrenzenden Straßen sind auf der großen Teilnehmerzahl mehr als wahrscheinlich. Staus auf der Austellungsstraße, der Franzensbrückenstraße, dem Franz-Josefs-Kai, der Lassallestraße, der Nordbahnstraße, der Praterstraße, dem Praterstern und der Schüttelstraße sind so gut wie sicher. Auch auf der Ausweichstrecke zum Ring, der Zweier-Linie werden Verkehrsteilnehmer sehr viel Geduld benötigen", warnte auch der ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Auch die Öffis sind von der Groß-Demonstration betroffen. Die Straßenbahnlinien 1 und 5 sowie die Autobuslinien 3A, 5A, 5B und 74A werden kurzgeführt. Die Linie 2 wird umgeleitet. Die Vienna-Ring-Tram verkehrt während der Kundgebung nicht. Die ÖAMTC-Experten empfehlen, großräumig auszuweichen bzw. auf U-Bahnen umzusteigen. Das Ende der Klimademo ist um 14.00 Uhr, wenn dann die Abschlusskundgebung vor den Ministerien für Nachhaltigkeit und Wirtschaft am Stubenring abgehalten wird.

Wieder Schul-Veranstaltung

Der Zulauf zu den Demos dürfte erneut sehr groß werden. In Wien und Vorarlberg gilt der Streik wieder als schulbezogenene Veranstaltung, womit die Schüler im Rahmen des Unterrichts teilnehmen dürfen. Bei der jüngsten österreichweiten Klimademo am 27. September hatten den Veranstaltern zufolge rund 150.000 Personen teilgenommen.