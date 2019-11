„Dann ist die Sammelklage gestorben“

Der Wettbewerbsrat der EU wird ein Prestigeprojekt der scheidenden EU-Kommission verabschieden. Konsumentenschützer Kolba kritisiert das Vorhaben.

Wien/Brüssel. Der Wettbewerbsrat der EU wird am Donnerstag in Brüssel ein Prestigeprojekt der scheidenden EU-Kommission als Entwurf verabschieden. Im Rahmen des „New Deals“ für Konsumenten soll eine Verbandsklage (auch Sammelklage genannt) als EU-weit einsetzbares Instrument zur Durchsetzung von Verbraucherrechten auf den Weg gebracht werden. Doch Peter Kolba, Chef des privaten „Verbraucherschutzvereins“ in Wien, warnt vor großen Erwartungen: Die Verbandsklage sei schon in den Vorarbeiten „ziemlich entwertet“ worden.