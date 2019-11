Die blutige Bilanz des Aufruhrs im Iran

Videos zeigen bürgerkriegsartige Szenen. Bis zu 250 Menschen kamen ums Leben, mehr als 700 Bankfilialen gingen in Brand auf. Regime wittert ein Komplott.

Den Iranern gehen in diesen Tagen die Augen auf. Die schweren, landesweiten Unruhen sind abgeflaut. Das Regime lässt das Internet wieder hochfahren, sodass die Bevölkerung jetzt erstmals das gesamte Ausmaß an Zerstörung und Gewalt zu sehen bekommt. Viele der hochgeladenen Videos zeigen Zustände wie in einem Bürgerkrieg: Demonstranten ziehen blutüberströmte Opfer, die von scharfer Munition getroffen wurden, aus dem Schussfeld. In der zweitgrößten Stadt Isfahan waren ganze Teile von Wohnvierteln in Flammenrauch gehüllt. An anderen Orten bewaffneten sich auch Protestierer. Aus der Stadt Gorgan im Nordosten stammt ein Film, auf dem zwei Männer mit Eisenstange und Axt einen uniformierten Polizisten attackieren.