Wann, wie und wofür Österreicher spenden

Am häufigsten spenden über 60-Jähirge, besonders gerne für Kinderhilfe.

Wiener geben die kleinsten Geldsummen, und im Westen ist man am spendabelsten – der Fundraising Verband präsentiert aktuelle Zahlen und spricht vom „Spendenrekord“. Die Absetzbarkeit sei jedoch noch ausbaufähig.

Wenn „Last Christmas“ im Radio läuft und in Einkaufsstraßen allerlei mehr oder weniger gelungene Beleuchtung hängt, werden die Österreicher generös. Rund ein Viertel des gespendeten Geldes eines ganzen Jahres wird in der Weihnachtszeit gesammelt, rechnet der Fundraising Verband Austria. „Die Österreicher orientieren sich beim Spenden an den christlichen Feiertagen“, sagt Bernhard Hofer vom Institut für Sozialforschung Public Opinion dazu. „Da werden die Leute besinnlich.“