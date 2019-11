Der Mann, der Erdoğan bis ins Mark trifft

Ex-Wirtschafts- und Außenminister Ali Babacan, Gründungsmitglied der AKP, gründet eine eigene Partei.

Istanbul. Dass sich Oppositionspolitiker im Fernsehen ausführlich an die Wähler wenden können, ist selten geworden in der Türkei. Doch Ali Babacan ist nicht irgendjemand. Der 52-Jährige gehört zu den Gründern der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und feierte als Wirtschafts- und als Außenminister in den Anfangsjahren der Erdoğan-Regierung große Erfolge. Jetzt kündigte Babacan in einem Live-Interview im Sender Habertürk die Gründung einer eigenen Partei bis zum Jahresende an, mit der er die Ein-Mann-Herrschaft seines früheren Mentors Erdoğan beenden will. Babacans Rezepte dürften Erdoğan bekannt vorkommen, denn sie orientieren sich an den politischen Grundwerten, mit denen die AKP einst antrat – und von denen sich der autokratische Präsident inzwischen weit entfernt hat.