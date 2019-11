Für Maltas Regierung wird es eng

Eine Demonstrantin protestiert vor dem Parlament in Maltas Hauptstadt Valletta. Sie fordert die Aufklärung des Mordes an Daphne Caruana Galizia.

Die Spuren des Skandals reichen bis in höchste Kreise. Die Rufe nach einem Rücktritt des Premiers werden lauter.

Valletta/Wien. Im Skandal um die ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia gerät Maltas Premier, Joseph Muscat, immer stärker unter Druck. Nachdem am Dienstag mit Stabschef Keith Schembri und Tourismusminister Konrad Mizzi zwei seiner engsten Vertrauten zurückgetreten waren und sich auch Wirtschaftsminister Chris Cardona aus der Regierung zurückgezogen hatte, platzte am Mittwoch die nächste Bombe: Schembri, der sich selbst als „besten Freund“ des Premiers bezeichnet, sei in Haft genommen worden. Er habe bereits die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht, meldete die „Times of Malta“. Polizisten durchsuchten sein Haus.