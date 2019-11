Die Fachgruppen sind fast fertig. Um die Streitfragen kümmern sich ab nächster Woche Kurz und Kogler.

Wien. Seit zehn Tagen verhandeln ÖVP und Grüne in 33 Fachgruppen (und mit 115 Personen) über eine Koalition. Ab nächster Woche wird das Projekt Türkis-Grün zur Chefsache. In einem zweistündigen Gespräch am Mittwoch – im Winterpalais des Finanzministeriums in der Himmelpfortgasse – vereinbarten Sebastian Kurz und Werner Kogler die weitere Vorgangsweise.