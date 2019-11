Salzburg schlägt den schönsten Salto der Champions League

Salzburg gewinnt in Genk mit 4:1, der Sieg sichert den Bullen das Überwintern im Europacup. Auch der Aufstieg in der Königsklasse ist noch möglich - am 10. Dezember steigt das Aufstiegs-Finale gegen Liverpool.

Genk. Nicht jedes Champions-League-Spiel der Salzburger strotzt mit Anpfiff gleich vor Spannung und Klasse. Aber Geduld macht sich bezahlt. In Genk brauchten die Bullen als eindeutig bessere Mannschaft sehr lange, um richtig in Fahrt zu kommen. Ein Doppelschlag von Daka (43.) und Minamino (45.) löste die Beklemmung, Hwang (69.) sorgte für das 3:0. Ein Tor von Håland wurde nicht anerkannt - der VAR-Richter irrte. Beim 4:1 (87.) gab es jedoch keine Diskussionen mehr.

Damit ist den Salzburgern das Überwintern im Europacup gewiss. Denn jeder Gruppendritte steigt in die K. o.-Phase der Europa League um bzw. ab. Der Sieg hält die Bullen sogar auch noch im Rennen um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Denn Liverpool spielte gegen SSC Neapel nur 1:1. Damit kommt es am 10. Dezember in Salzburg zum direkten Aufstiegsduell mit den „Reds“. Mit jedem Sieg, bei dem man nicht mehr als drei Gegentore erhält, würde Österreichs Meister auf Kosten von Titelverteidiger Liverpool oder SSC Napoli aufsteigen.

GEPA pictures

Daka (feierte sein Premierentor mit einem Salto), Hwang und Minamino verloren aber zu viele Bälle, teils leichtfertig. Salzburgs Offensive fehlte ohne den Norweger der nötige Punch, der Nachdruck im Strafraum. Viele Pässe waren zu ungenau, das Umschaltspiel stockte mitunter. Wäre Genk nicht so ein harmloser Gegner, es hätte sich vielleicht rächen können. Doch Torhüter Coronel glänzte mit vielen Paraden. Einmal verhinderte die Stange ein Gegentor.

Das Juwel Adeyemi

Nicht nur Håland (ab 61., Assist zum 3:0, 8. CL-Tor) wird von Topklubs umgarnt, auch Karim Adeyemi. Allen voran wirbt der FC Barcelona um die Dienste des Deutschen, 17. In Genk war er für die U19 in der „Youth League“ im Einsatz. Ein 2:0-Sieg sicherte zumindest die Playoff-Teilnahme, er steuerte einen Treffer bei.

Adeyemi kam im Sommer 2018 für drei Millionen Euro aus Unterhaching. Barcelona bot zuletzt 15 Millionen Ablöse, Sportdirektor Christoph Freund lehnte ab. Geld und Glamour verdrehen jungen Fußballern schnell den Kopf, das weiß Freund. Wie bei Håland wird oft miteinander geredet, die „Situation“ mit dem Spieler richtig eingeordnet. Deshalb ist das Überwintern im Europacup auch so essenziell. Damit hält man Spieler bei Laune. Sie bleiben in der Auslage.