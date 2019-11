Fünffache Mutter in Wien-Favoriten erstochen

Ein 62-Jähriger soll seine Frau mit einem Messer attackiert und dabei tödlich verletzt haben. Der Verdächtige ist laut Polizeisprecherin nicht geständig.

Ein 62-jähriger Mann soll am Mittwoch seine 50-jährige Frau während eines Streits mit einem Messer eingestochen und dabei tödlich verletzt haben. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, kam es gegen 18.00 Uhr in einer Wohnung in der Katharinengasse in Wien-Favoriten zu der Auseinandersetzung des Ehepaars, bei dem es dann auch zu Handgreiflichkeiten und schließlich zu dem tödlichen Angriff gekommen sei. Was der Grund des Streits war, ist noch nicht bekannt.

Wie mehrere Medien berichten, sollen die Kinder des Paares aus Afghanistan die Tat mitangesehen haben. Eines der Kinder dürfte erst wenige Wochen alt sein. Die zwölfjährige Tochter sei nach der Tag zu Nachbarn gerannt sein und habe dort mit den Worten „Mama ist verletzt“ Alarm geschlagen, berichtet die Polizei. Diese und die Rettung wurden verständigt, kamen jedoch zu spät: Die Frau erlag aber noch in der Wohnung ihren Verletzungen.

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ist der noch an Ort und Stelle festgenommene Mann nicht geständig. Aufgrund der sprachlichen Barriere - er spricht kein oder nur wenig Deutsch - konnte der Mann aber noch nicht befragt werden. Seine Einvernahme soll noch am Donnerstag stattfinden. Die Kinder des Ehepaares werden derzeit in einer sozialen Einrichtung psychologisch betreut.

Die 50-Jährige ist bereits das 33. weibliche Todesopfer in diesem Jahr. Aufgrund der Häufung von Morddelikten an Frauen wurde vom Innenministerium eine Expertengruppe gegründet, die erst vor zwei Tagen ihren Bericht vorgelegt hat.

