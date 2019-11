Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Eigentlich haben wir für heute eine Entscheidung darüber erwartet, ob Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus der Partei ausgeschlossen wird. Doch das Parteischiedsgericht der Wiener Freiheitlichen hat seine Entscheidung vertagt - es sollen noch Zeugen befragt werden (mehr dazu). Dennoch sorgt die Causa Strache auch heute wieder für Wirbel: Der frühere Vizekanzler soll angeblich - unter vielem anderem - die Reperatur seines Whirlpools und Nachhilfestunden für seine Kinder der Partei als Spesen verrechnet haben. Strache bestreitet das. (mehr dazu).

Das Wichtigste im Überblick

Casinos-Affäre. SPÖ und Neos haben sich auf die Einsetzung eines U-Ausschusses zur Bestellung des Freiheitlichen Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria geeinigt. Mehr dazu

Bauern-Protest. In Paris blockieren Landwirte mit ihren Traktoren die Haupteinfahrten. Sie fühlen sich von der Globalisierung und dem rasanten Total-Umbau des bäuerlichen Lebensmodells überrollt und fordern ein Treffen mit Präsident Emmanuel Macron. Mehr dazu

Sonntags-Öffnung. Die Wiener ÖVP beginnt heute mit einer Kampagne für die Einführung von Tourismuszonen. Dort könnten Geschäfte dann auch an Sonn- und Feiertagen aufmachen dürfen. Welche Beweggründe hinter der Aktion stecken, beantwortet Dietmar Neuwirth. Mehr dazu [premium]

Fake-Muskeln. US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter eine Fotomontage gepostet, die seinen Kopf auf dem nackten Oberkörper von Sylvester Stallone in „Rocky III“ zeigt. Was er damit sagen will, bleibt offen. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Trauriges Leben. Seit 30 Jahren kämpft Anthony Loder dafür, das Bild seiner berühmten Mutter, Hedy Lamarr, zurechtzurücken. Mit Teresa Schaur-Wünsch hat er über die lange unbekannte Seite der einst „schönsten Frau der Welt“ gesprochen. Mehr dazu [premium]

Schwächelnde Wirtschaft. Das Brexit-Votum hat die britische Volkswirtschaft mit einem Schlag zum Nachzügler gemacht. Und die größte Bewährungsprobe steht erst bevor, wie Gabriel Rath analysiert. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Peschorns Vorleistung. Innenminister Wolfgang Peschorn hat das Projekt „Reiterstaffel“ eingestellt. „Vielleicht war das schon eine Vorleistung des Noch-Ressortchefs, dem nachgesagt wird, mehr als „nur“ ein Übergangsminister sein zu wollen“, wie Manfred Seeh in seiner Morgenglosse schreibt. Mehr dazu