Amélie Niermeyer: „Wir müssen Opfer bringen“

Amélie Niermeyer inszeniert Tschechows „Kirschgarten" in der Josefstadt und streut vorab dem Ensemble Rosen.

Welch eine charmante Dame! Die Gutsbesitzerin Ranjewskaja ist eine von Anton Tschechows Paraderollen. Sona MacDonald spielt sie im Theater in der Josefstadt. Die deutsche Regisseurin Amélie Niermeyer, die auch Opern inszeniert und am Salzburger Mozarteum die Schauspielabteilung leitet, hat alle Rollen für die bizarre Komödie aus dem Ensemble besetzt, das sie „mutig, offen und engagiert" erlebt. Bei den Proben gab es für Niermeyer manches Déjà-vu, Tschechows Figuren erinnern sie an Leute, die sie gut kennt. „Das Stück ist voll Wahnwitz und Skurrilität. Man sieht Menschen, die aus ihrem Haus rausmüssen, das abgerissen wird." Aber sie wollen es nicht wahrhaben, bleiben sitzen, wursteln einfach weiter. Niermeyer selber ist weit herumgekommen, sie hat in Vietnam das dortige Nationalepos inszeniert und in Indonesien Peter Handke.

Kennen Sie so dekadente Leute, wie sie im „Kirschgarten" auftreten?

Sehr viele, vor allem in meinem Alter, so um die 50. Sie fangen an sich einzurichten, sie bekommen die Zeichen der Zeit nicht mit, sie wissen so viel, aber feiern weiter und verdrängen, was in der Welt vorgeht.

Dieses Stück wird sehr oft gespielt.

Es ist einfach ein Meisterwerk. Die politische Situation in dem Drama ist sehr ähnlich wie unsere heutige. Menschen halten an ihrer Vergangenheit fest. Sie hoffen insgeheim, alles würde so bleiben wie bisher. Sie wollen nicht wach werden. Inzwischen übernehmen die Lopachins mit ihren rein wirtschaftlichen Zielen und ihrem Profitstreben die Macht.

„It’s the economy, stupid!", das sind die Gesetze der Wirtschaft, hört man oft, die Politik hat sich ihnen zu fügen.

Das glaube ich nicht. Bei uns in Deutschland gibt es derzeit heftige Diskussionen, was gegen den Klimawandel zu unternehmen ist. Jeder Schritt bedeutet natürlich auch Einschnitte für die Wirtschaft. Die Frage ist: Wie kann man regulieren und die Wirtschaft mit in die Verantwortung ziehen? „Der Kirschgarten" wirkt da sehr modern, nehmen Sie nur den Studenten Trofimov, der sagt: Wir müssen jetzt etwas tun, vielleicht auch Opfer bringen. Die Gutsherrin Ranjewskaja und ihr Bruder Gajew verdrängen die Realität und halten an ihrem Lebensstil fest.

Obwohl der Spekulant Lopachin den Gutsherren ein Einkommen bietet: Sie sollen auf einem Teil ihres Landes Datschen errichten lassen. Aber die Guts­besitzer finden das vulgär.

So ist es. Und, ich sage das jetzt mal hart, mich erinnert das an gewisse Leute, die sagen: „Ach, die Grünen haben ja so recht." Aber sie wollen auf ihren Lebensstil und ihre vielen Autos nicht verzichten. Man hat sich in seinen Pfründen eingerichtet und will nichts abgeben. Der Student Trofimov steht für eine neue Generation, die Verantwortung übernehmen möchte, auch für die Zukunft, und Lopachin glaubt, durch wirtschaftlichen Fortschritt die Welt zu verändern. Da knallen dann die unterschiedlichen Haltungen aufeinander, und ich finde es toll, wie Tschechow seine Figuren mit so viel Humor und Unverschämtheit ausstattet.

Sie haben in Vietnam inszeniert?

Ja, ich habe mit anderen Regisseurinnen das vietnamesische Nationalepos herausgebracht: „Das Mädchen Kiêu" von Nguyên Du, einem Dichter, der 1820 gestorben ist. Kiêu verkauft sich, um ihren Vater zu retten. Sie wird immer mehr zur Prostitution gezwungen und erlebt weitere Schicksalsschläge. Sie kämpft ums Überleben. Am Ende ihres Lebens findet sie ihre Weisheit.

„Es gibt viel mehr hochbegabte weibliche Regiestudierende als Männer.“

Viele reisen jetzt nach Vietnam. Wie haben Sie das Land erlebt?

Kiêu steht für das Land Vietnam. Jedenfalls habe ich das Gefühl, das Werk wird so gelesen. Franzosen, Amerikaner, Chinesen haben Vietnam besetzt, und immer wieder hat sich die Bevölkerung befreit. Der Leidensweg Vietnams spiegelt sich im Schicksal dieser Frau. Die überwiegende Mehrheit der Vietnamesen sind Buddhisten, aber die hauptsächliche Prägung ist der Konfuzianismus. Letztlich bedeutet das: Man muss funktionieren und durchhalten.

Sie waren auch oft in Indonesien. Das Land hat eine tolle Theaterkultur.

Seit ich 18 Jahre bin, war ich fast jedes Jahr in Indonesien. Ich habe ein starkes Faible für Asien. Ich habe Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten" in Jakarta inszeniert. Ich habe auch die Sprache gelernt und mich mit der Kultur intensiv auseinandergesetzt.

Bali soll inzwischen sehr überlaufen sein.

Ja, aber ich finde Bali immer noch wunderschön, und es gibt abgelegene Gegenden. Als mein Sohn klein war, machten wir eine neunmonatige Weltreise. Da wollte ich mal für eine Weile raus aus der Arbeit.

Sie waren in Düsseldorf Intendantin wie Wiens Volkstheater-Chefin Anna Badora. Düsseldorf gilt als hartes Pflaster.

Düsseldorf ist schwierig. Die Leute sind anspruchsvoll, aber letztlich wollen sie dann doch nur gute Unterhaltung. Das Theater hat in Deutschland nicht den hohen Stellenwert wie hier. In Österreich gibt es ein größeres Inte­resse an Theater, Identifikation und Liebe.

Sie unterrichten am Salzburger Mozarteum. Warum wollen so viele junge Leute lieber zum Theater als ins Büro?

Ich leite den Bereich Schauspiel und Regie am Mozarteum. Es ist wunderbar, dass sich heute noch immer so viele junge Menschen der darstellenden Kunst verschreiben, auch wenn es weniger sind als noch vor zehn Jahren. Gerade junge Männer wollen gern viel verdienen und wenden sich anderen Berufsfeldern zu. Das Interesse hat leider etwas nachgelassen.

Was studiert Ihr Sohn?

Medizin. Er will zu Ärzte ohne Grenzen.

Haben sich die Frauen als Regisseurinnen am Theater durchgesetzt?

Nein, leider noch nicht genug. Es gibt viel mehr hochbegabte weibliche Regiestudierende als Männer, und dennoch finden sich in dem Beruf nicht einmal 30 Prozent an den Theatern. Viele werden nur Regieassistentinnen. Es gibt auch viel zu wenig Intendantinnen. In der Oper sind die Statistiken noch verheerender. Das Problem ist, die Strukturen am Theater sind extrem hierarchisch und komplett veraltet.

Tipp „Kirschgarten". Premiere im Josefstädter Theater ist am 5. Dezember. Niermeyer inszeniert außerdem „Leonore", die „Fidelio"-Urfassung, Staatsoper ab 1. 2. 2020.

("Die Presse - Schaufenster", Print-Ausgabe, 29.11.2019)