Der parteiinterne Unmut über SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wächst. Für Niederösterreichs Landesparteichef Franz Schnabl ist neben der angemeldeten Kündigung von Mitarbeitern auch die "politische Perspektive der Partei ein akutes Problem, es gibt eine spürbare Entsolidarisierung der Funktionäre auf allen Ebenen". In der Wiener SPÖ gab es eine Krisensitzung, Vertreter von Teilorganisationen teilten ihren Ärger via soziale Medien (mehr dazu - premium). Aus dem Off stichelte zudem Ex-Parteichef Christian Kern: In einem Brief an die SPÖ-Führungsriege wehrte er sich gegen die „verbreiteten Unterstellungen“, er habe die Partei mit 14,9 Millionen Euro Schulden hinterlassen (mehr dazu).