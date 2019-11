Ein Pferd für Philippa

In Oberwaltersdorf, in der Firmenzentrale des austro-kanadischen Patriarchs und Ex-Parteichefs Frank Stronach, kam es kürzlich zu einem denkwürdigen Treffen.

Frank Stronach: Griaß euch! Schön, dich wiederzusehen, Philippa. Long time no see. Was kann ich euch antun, haha?

H.-C. Strache: Weißt du Frank, die Sache ist die: Meine Kameraden haben mich fallen gelassen – der Norbert, der Herbert, der Mandi. Keiner ruft mich an, niemand hebt ab. Denen werde ich es zeigen. Ich brauche deine Unterstützung für eine neue Partei, die in die Geschichte der Welt eingehen wird. Können wir uns nicht zusammentun? Du mit deiner Marie, ich mit meiner Magie.

Stronach: Nicht so schnell, my friend. Du bist ja a ganz netter Bursch, aber von der Wirtschaft verstehst du nix. Und by the way: Du lässt da jetzt eh keine Kameras mitlaufen, nicht wahr nicht.

Strache: Was denkst du von mir? Ein Mann, ein Wort. Ich stell mir das so vor: Ich steh vorne, du bist der Macher im Hintergrund. Wie wär's mit einem kleinen Vorschuss? Ein paar Goldbarren vielleicht?

Stronach: Was ich immer sage: Wer das Gold hat, macht die Regeln. Der Philippa schenk ich ein Pferd – so wie der Ulla, you know, die Ex-Miss-World, die für mich im Parlament war. Und du, du kriegst von mir ein paar Gratistipps fürs Leben nach der Politik. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2019)