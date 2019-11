Sorge um die SPÖ: Auch eine Partei kann in Konkurs gehen

Laut internen Vorwürfen wäre die SPÖ als Firma schon insolvent. Dabei gelten für Parteien dieselben Regeln.

Wien. Nirgendwo in Europa ist die staatliche Parteienförderung so hoch wie in Österreich. Und doch geraten heimische Parteien immer wieder in finanzielle Turbulenzen. Momentan ist vor allem die Gebarung der SPÖ ein Thema. Sie hat 14,9 Millionen Euro Schulden und muss nun aus Spargründen mehr als ein Viertel ihrer Mitarbeiter beim AMS anmelden. In der Privatwirtschaft, so lautet ein parteiinterner Vorwurf, wäre eine Firma in so einer Situation schon insolvent. Doch diese Behauptung übersieht einen entscheidenden Punkt.