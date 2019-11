Donald Trumps China-Dilemma

Präsident blieb keine Wahl, als Hongkong-Gesetz zu signieren. Handelsdeal hat Priorität.

Washington/Peking. Terry Branstad ist inzwischen ein guter Bekannter im Außenministerium in Peking – allerdings in einem anderen Sinn, als sich der US-Botschafter, den Präsident Xi Jinping als „alten Freund“ bezeichnet, das vorgestellt haben mag. In den vergangenen vier Tagen hat China den US-Botschafter gleich zwei Mal einbestellt, um eine Protestnote gegen ein Hongkong-Gesetz des US-Kongresses einzulegen und Washington in die Schranken zu weisen. Nach längerem Zögern – und nach Schließung der Wall Street – hatte Präsident Donald Trump das Gesetz während seines Thanksgiving-Urlaubs in Florida unterzeichnet.

Washington droht Peking mit Sanktionen im Fall von Menschenrechtsverletzungen bei den Protesten in Hongkong und mit einer jährlichen Überprüfung des wirtschaftlichen Sonderstatus der ehemaligen britischen Kolonie. Zudem untersagt das Gesetz den Export von Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen an Hongkong. Auch US-Außenminister Mike Pompeo mahnte China zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards. Es ist ein starkes Signal der USA zugunsten der Demokratiebewegung in Hongkong, die zum Dank am Donnerstag prompt eine Thanksgiving-Kundgebung abhielt.

Bei den politischen Lagern in den USA und den Aktivisten in Hongkong erntete Trump einhelliges Lob. Doch der US-Präsident steckt in einem Dilemma, das sich in seiner Wortmeldung ausdrückte. Er unterschreibe das Gesetz „in Respekt vor Xi Jinping und den Menschen in Hongkong“, erklärte er. Bisher hatte sich der US-Präsident mit Kritik an der Menschenrechtspolitik Chinas demonstrativ zurückgehalten, um einen Deal im Handelskonflikt mit Peking nicht zu gefährden. Dies sicherte er dem chinesischen Präsidenten auch in einem Telefonat im Juli zu, als die Proteste in Hongkong einen ersten Höhepunkt erreicht hatten.

Donald Trump blieb kaum eine andere Wahl, als die Vorlage aus dem Kongress zu unterzeichnen. Hätte er sich geweigert, hätte er sich eine Blamage eingehandelt. Das Repräsentantenhaus hatte sich vor einer Woche mit nur einer Gegenstimme für das Hongkong-Gesetz ausgesprochen. Ein Veto des US-Präsidenten hätte die zweite Parlamentskammer mit einer Zweidrittelmehrheit wieder aufgehoben. Im Senat kam das Gesetz noch nicht zur Abstimmung, doch prominente republikanische Senatoren haben sich schon als vehemente Befürworter deklariert.

Iowa als symbolischer Ort

Ein Deal mit China im Handelsstreit hat für Trump indessen weiterhin Priorität. Eine Einigung stehe kurz bevor, der Coup liege „in den letzten Zügen“, tönt er seit Wochen. Erzielt er in den kommenden Wochen tatsächlich ein Teilabkommen, wäre dies ein Erfolg für US-Unternehmen und für die Farmer – und der Präsident könnte 2020 mit einem handfesten Argument in den Wahlkampf ziehen.

Als Ort für eine Unterzeichnungszeremonie wünscht er sich Iowa, wo die Vorwahlsaison im Februar beginnt und viele Sojafarmer zu Hause sind – und wo Terry Branstad als Gouverneur 1985 einen jungen chinesischen Parteifunktionär auf US-Dienstreise kennengelernt hat: Xi Jinping.

Kurz vor der Unterzeichnung des Hongkong-Gesetzes postete Trump eine Montage, die ihn in einer Boxerpose à la „Rocky“ zeigt. Gleichzeitig machte die harsche China-Kritik der 17-jährigen US-Schülerin Feroza Aziz auf der chinesischen Videoplattform TikTok Furore, die die Repression des Regimes gegenüber den Uiguren anprangert. Was die Frage aufwirft, was Xi Jinping mehr einschüchtert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2019)