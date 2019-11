Tories vor einem Erdrutschsieg

(c) imago images/i Images (Andrew Parsons / i-Images via ww)

Boris Johnson auf Kurs zu bestem Wahlergebnis seit Margaret Thatcher 1987. Labour bricht in Brexit-Wahlkreisen ein.

London. Noch übt sich die Londoner Parteizentrale der Konservativen nahe der Westminister Abbey in Zurückhaltung. Aber erfahrene Beobachter fühlen sich schon an die Stimmung erinnert, die bei Labour zuletzt wenige Wochen vor dem Triumph Tony Blairs im Mai 1997 geherrscht hatte: Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage stehen die Tories von Premierminister Boris Johnson in der Unterhauswahl am 12. Dezember mit dem Gewinn einer Mehrheit von 68 Sitzen vor einem Erdrutschsieg. „Labour läuft die Zeit davon“, sagt der Meinungsforscher Chris Curtis.