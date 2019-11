Denn aus Fehlern lernt man

Ski. Während FIS-Renndirektor Markus Waldner Sicherheitsaspekte in Lake Louise prüft, feiert Anna Veith beim Killington-RTL ihre Weltcup-Rückkehr. Aber: Hält ihr Knie, stimmt das Gefühl?

Lake Louise. Der Internationale Skiverband (FIS) geht in Lake Louise in puncto Sicherheit keine Kompromisse ein. Das erste Abfahrtstraining der Ski-Herren wurde am Mittwoch abgesagt, weil die medizinischen Notfallpläne A und B nicht durchführbar waren. Es ist ein Lernen aus Fehlern der Vergangenheit, wie FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner erklärte. Die weitere Wetterprognose ist gut.

Die Piste in Lake Louise wäre fahrbar gewesen, der Nebel im oberen Teil hätte maximal zu einer Herabsetzung des Starts geführt. Eine Absage wäre deshalb keine nötig gewesen. Allerdings tobte im knapp 190 Kilometer entfernten Calgary ein Schneesturm, weshalb die Helikopter dort weder aufsteigen noch landen konnten. „Und der Medical Plan sieht vor, dass man bei schweren Verletzungen den verletzten Läufer nach Calgary fliegt. Auch der Medical Plan B hat nicht funktioniert, weil bei diesen Straßenverhältnissen wäre die Ambulanz mindestens fünf Stunden auf dem Weg gewesen. Das war nicht akzeptabel“, sagt Waldner.

Die Rennläufer begrüßten mit dem Verweis auf ihre Sicherheit diese Entscheidung. „Wenn nicht gewährleistet ist, dass der Abtransport passt, wenn etwas passiert, dann kann man das Training nicht durchführen“, sagte etwa Hannes Reichelt. „Natürlich lernt man viel, und vor allem lernen Organisationskomitees aus Fehlern. Die Sicherheit hat oberste Priorität“, sagt Waldner.

Der Fall Dürager

In Gröden, Kitzbühel oder Wengen sei man immer sehr gut aufgestellt, was Rettung und medizinische Notfallpläne anbelange. Nur in Lake Louise – es liegt im Nationalpark Banff – gab es in der Vergangenheit durchaus Probleme. Waldner erinnerte etwa an den Salzburger Markus Dürager, der sich im Dezember 2015 bei einem Abfahrtssturz Schien- und Wadenbein im linken Bein gebrochen hatte. Es gab dann heftige Kritik, weil der Transport nach Calgary fünf Stunden dauerte. „Solche Sachen dürfen und werden nicht mehr passieren.“

Am Samstag (20.10 Uhr, live ORF1) soll die Abfahrt in Szene gehen, am Sonntag (20.10 Uhr) der Super-G. Waldner reiste deshalb mit Speed-Renndirektor Hannes Trinkl früher an, „um allen auf die Finger zu schauen“. Das betrifft natürlich auch die Präparation. „Die Kälte setzt der Strecke enorm zu, der Schnee trocknet aus, wir müssen gewisse Passagen schützen. Wir haben schon unsere Vorstellungen, wie wir eine Piste herrichten.“ Zudem: Sie soll sich auch noch für die Damenrennen eine Woche später in gutem Zustand befinden.

Die Rückkehr von Anna Veith

Bis Mai war nicht klar, ob Anna Veith überhaupt noch einmal ihre Skier anschnallen wird. Jetzt ist die 30-jährige Salzburgerin aber wieder überzeugt davon, dass sie den Kreuzbandriss, ihre x-t Knieverletzung, überstanden und das „richtige Gefühl für den Ski wiedergefunden“ hat. Ein Glücksgefühl, wie sie es an sich nur von ihren Siegen her kannte. Bei ihrem Comeback am Samstag im RTL von Killington (15.45/19 Uhr, live ORF1) ist ein Sieg freilich nicht zu erwarten. Sie „will aber wieder an die Spitze“ und dieses Verlangen sei der wahre Antrieb im Rennsport. Dass mit jeder Verletzung auch die Bereitschaft sinke, mehr zu riskieren, sei ihr bewusst. Doch sie wolle es einfach noch einmal wissen.

Wohin ihr Weg noch führt, wie lang sie weiterfährt? Es ist erfolgsabhängig. Veith weiß, dass erst 2021 wieder eine WM und 2022 Winterspiele anstehen. Das ist noch weit weg, jetzt will sie zuerst den Hang in Killington meistern. Am Samstag wisse sie mehr, die ersten Aufschlüsse könnten viele Fragen für sie schnell aufklären. Veith ist nach all den Verletzungen und Enttäuschungen vorsichtig geworden. Sie sagt: „Ich weiß nicht, was über diesen Winter hinaus passieren wird.“ (red)

