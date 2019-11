Parteiausschluss: Wiener Blaue haben keine Eile

Die Entscheidung des Schiedsgerichts müsse wasserdicht sein. Ansonsten könnte Heinz-Christian Strache berufen.

Wien. Der Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache sollte „rasch“ erfolgen, wünschte sich die Spitze der Bundespartei, „je früher, desto besser“, hieß es aus einigen freiheitlichen Landesparteien. Doch die blaue Stadtpartei hat „keine Eile“. Das parteiinterne Schiedsgericht solle in Ruhe arbeiten.

Wie viel Zeit sich die Wiener FPÖ mit der Entscheidung lassen möchte, ist unklar – für die Medien und auch für die Parteikollegen aus der Bundespartei und den Länderorganisationen. „Die sind auf Tauchstation. Auch wir fragen uns das“, hört man aus so mancher Landespartei. Eigentlich hätte die Entscheidung schon am Dienstag, Mittwoch oder allerspätestens Donnerstag fallen und der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Nun könnte es aber länger dauern.

Das Landesparteigericht, das nun am Zug ist, besteht aus einfachen Mitgliedern. Peter Sidlo, der im Zentrum der Casinos-Affäre steht, hätte hier eigentlich den Vorsitz, erklärte sich aber für befangen. Deshalb übernahm Friedrich Stefan. Er ist der Vater von Harald Stefan, dem Justizsprecher der FPÖ, der als Vertrauter Straches gilt. Hinauszögern will man die Entscheidung auch aus rechtlichen Gründen. Denn Strache könnte gegen diese berufen. Es müsse deshalb, heißt es in der Partei, alles wasserdicht sein. Und dazu benötige man eben Zeit.

Strache könnte in Landtag kommen

Theoretisch könnte Strache übrigens auch in den Wiener Landtag zurückkehren. Er hat 2015 in Wien kandidiert und später auf einen Einzug ins Stadtparlament verzichtet. Sollte ein Mandatar jetzt zurücktreten, wäre für Strache die Bahn frei. Doch zumindest der hinter ihm stehende Gemeinderat Karl Baron, der sich gegen einen Ausschluss ausgesprochen hat, will das nicht tun. „Die Frage stellt sich derzeit nicht“, sagte er. (j. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2019)