Glasner mit Wolfsburg aufgestiegen, Hütters Frankfurt auf Kurs

Wolfsburg steht nach dem 1:0-Sieg Olexandrija im Sechzehntelfinale. Frankfurt drehte gegen Arsenal einen Rückstand.

Eintracht Frankfurt steht vor dem Einzug ins Sechzehntelfinale der Europa-League. Der Klub des Vorarlberger Trainers Adi Hütter feierte am Donnerstag einen 2:1-Auswärtssieg gegen Arsenal und liegt damit in Gruppe F eine Runde vor Schluss als Tabellenzweiter zwei Punkte vor dem drittplatzierten Standard Lüttich.

Bei einem Heimsieg am 12. Dezember gegen Schlusslicht Vitoria Guimaraes wäre Frankfurt fix in der K.o.-Phase. Die Hessen, bei denen Martin Hinteregger durchspielte, gerieten in London zwar durch Pierre-Emerick Aubameyang in Rückstand (45.), schafften aber dank eines Doppelschlags von Daichi Kamada (55., 64.) noch die Wende.

Wolfsburg im Sechzehntelfinale

Oliver Glasner gewann mit Wolfsburg bei Olexandrija mit 1:0 (1:0) und schaffte aus der Gruppe I bereits vor dem abschließenden Spieltag den Aufstieg in die K.o.-Runde.

Wout Weghorst brachte die Wolfsburger in der Ukraine mit einem Foulelfmeter (45.+1) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Da St. Etienne zu Hause gegen Gent (0:0) Punkte abgab, ist die Glasner-Elf nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze zu verdrängen.

Neben Wolfsburg und Gent (beide Gruppe I) fixierten am Donnerstag Espanyol Barcelona (H), SC Braga, die Wolverhampton Wanderers (beide K) und AZ Alkmaar (L) den Einzug in die K.o.-Phase. Manchester United, FC Sevilla, Celtic Glasgow und FC Basel waren bereits als Aufsteiger festgestanden.

(APA)