Thanksgiving der Stars

Ein Fest für Freunde und Familie ist das Erntedankfest, das am vierten Donnerstag im November in den USA und Kanada gefeiert wird. Auf Instagram gaben Stars Einblick in ihren Tag.

Dankbarkeit und Truthahn. Auf Instagram zeigen Stars, wie sie Thanksgiving verbracht haben. Jennifer Aniston zeigte ihr Friendsgivingfeier, also Thanksgiving im Kreise der Freunde. Dafür machte sie "Jimmy Kimmel"-Enchiladas. Der Moderator gehörte dann auch zu den Gästen der Schauspielerin, ebenso wie Ex-Mann Justin Theroux und "Friends"-Costar Courteney Cox.

In Blau und Weiß deckte Reese Witherspoon ihren Tisch. Sie ließ kochen und schenkte nur den Wein ein, wie sie in der Bildunterschrift mitteilte.

Küsschen sendet Victoria Beckham, die mit ihren vier Kindern und Ehemann David posierte.

Einen Blick ins Familienalbum gewährte Cindy Crawford, die ein Foto von sich mit Ehemann Rande Gerber und ihren beiden Kindern Kaia und Presley in jüngeren Jahren zeigte.

Demi Moore ist besonders für ihre drei Töchter dankbar. Auch sie untermalte diese Aussage mit einem alten Bild.

Schauspielerin Kaley Cuoco dreht gerade in Thailand. Mit der ganzen Crew wurde auf ein Truthahn-Dinner aber nicht verzichtet.

Happy Thanksgiving wünscht auch Sarah Jessica Parker, die ein Foto ihres Essensbuffets postete.

Jennifer Lopez feierte mit ihrem Verlobten Alexander Rodriguez und den Kindern.

"Für diese Crew muss man wirklich dankbar sein", schrieb Kate Hudson und zeigte Bilder aus ihrem Familienleben.

(Red.)