Via Flyer und Webseite rufen „jahrzehntelange SPÖ-Mitglieder“ zu einer Neuaufstellung der Partei auf. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner zeigt sich unbeeindruckt: Sie werde die Verantwortung „nicht an den Nagel hängen“. Für den Nachmittag ist ein Krisentreffen angesetzt.

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat die internen Proteste trotz konsequenter Beschwichtigungsversuche noch nicht überstanden. Derzeit laufen in der Löwelstraße Betriebsversammlungen wegen der Kündigungen. Außerhalb hielten zu Mittag etwa 50 Personen einen „Flashmob“ ab, zu dem vorab via online verschicktem „Neustart jetzt"-Flyer aufgerufen worden war. Unter ihnen fand sich Traiskirchens SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler, der die Kündigungen von bis zu 27 Parteimitarbeitern eine „Sauerei“ nannte, während andere Protestierende handgeschriebene Zerttel auf die Tür der Parteizentrale klebten. „Solidarität mit unseren GenossInnen“ und „Ein Schiff, das sinkt, hat keinen Kurs, der stimmt“, war dort in Anlehnung an die Aussage der Parteichefin nach der Nationalratswahl zu lesen.

Auch im Internet gibt es derzeit zuhauf Anspielungen auf diesen Ausspruch. So etwa auf machenwirwas.at/neustart. Auf der Webseite, die hart mit der roten Führung ins Gericht geht, steht etwa: „So geht es nicht weiter. 21,2 Prozent: Die Richtung stimmt nicht!“ Weiters wird auf der Seite, die der „Verein zur Förderung politischer Beteiligung“ ins Leben gerufen haben will, gefordert: „Unsere Partei braucht eine grundlegende Neuaufstellung, ein klares politisches Profil und Personal, das diese Veränderung umsetzt.“

Online ist die Seite seit dem Urnengang im Oktober, welche Personen genau hinter ihr stehen, geht aber bis heute nicht aus dem Impressum hervor. Nur so viel ist zu lesen: „Wir sind jahrzehntelange SPÖ-Mitglieder, denen es nicht egal ist, wie es mit unserer Bewegung weitergeht.“ Nach „Presse"-Recherchen soll es sich bei ihnen um keine roten Funktionäre handeln.

Kritik an „ausgemachten Hinterzimmer-Deals“

Man habe sich „im Wahlkampf zusammengefunden, um gute Aktionen und Materialien auszutauschen“, habe Hausbesuche absolviert und „Kipferl verteilt“, sei in Wirtshäusern, Beisln, vor Schwimmbädern, in Parks und diversen Plätzen unterwegs gewesen, um für die Sozialdemokratie zu werben. „Jetzt wollen wir, dass auch die Parteispitze uns zuhört. Ausgemauschelte Hinterzimmer-Deals haben uns dorthin geführt, wo wir jetzt stehen“, wird kritisiert.

(c) Screenshot: machenwirwas.at/neustart/

Konkrete Umbaupläne werden nicht genannt, lediglich von einer Öffnung der Partei und einer Verbesserung der Kommunikation ist die Rede. Wohl aber werden Namen angeführt, an denen man sich orientieren könne: „Von Peter Kaiser über Julia Herr bis Max Lercher sind seit dem Wahlsonntag viele Stimmen laut geworden, die einen Umbau unserer Partei fordern. Das wollen wir auch.“

Deutsch: „Rendi-Wagner bleibt, das ist keine Frage“

Ungeachtet dessen zeigte sich Rendi-Wagner am Freitag entschlossen, an ihrem Kurs festzuhalten: „Ich bin fest entschlossen, die Probleme zu lösen, vor denen die Sozialdemokratie steht. Ich werde die Verantwortung in dieser schwierigen Zeit nicht an den Nagel hängen", teilte sie schriftlich mit. Ihren Kritikern richtete sie aus: „Falsche Gerüchte und Intrigen helfen niemandem, im Gegenteil: Sie schaden der Sozialdemokratie.“

„Sie bleibt, das ist gar keine Frage", versicherte auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Ähnlich beschwichtigend äußerte sich Niederösterreichs SPÖ-Obmann Franz Schnabl, aus dessen Landesgruppe zuletzt die schärfste offene Kritik gekommen ist: „Es gibt einzelne Personen, die ihren Unmut geäußert haben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Bundesländer und die Gewerkschaft eindeutig hinter ihr stehen." Rendi Wagner werde „auf jeden Fall bis zum nächsten Parteitag, wo sie wieder als Vorsitzende antreten wird“, bleiben. Anderslautende Gerüchte seien „völliger Unsinn".

Ob diese Prognosen zutreffen werden, wird sich zeigen. Fest steht derzeit nur, dass für den frühen Nachmittag ein Treffen im Wiener Rathaus unter Beteiligung der Bundesparteichefin angesetzt ist. Dort sollen neben Rendi-Wagner und Bürgermeister Michael Ludwig auch Vertreter anderer Bundesländer und der Gewerkschaft dabei sein. Nicht nach Wien kommt Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Er ist nach Angaben seines Pressesprechers unter anderem mit den Gehaltsverhandlungen der Landesbeamten befasst und spricht sich ebenfalls gegen eine Personaldebatte aus: „Weder Gerüchte noch Personalspekulationen können die inhaltliche Neuausrichtung ersetzen."

(j.n./hell/APA)