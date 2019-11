Wenn sich Skills in mentale Werkzeuge verwandeln

(c) Getty Images

Die eigenen Skills sind mentale Werkzeuge, die in das jeweilige Jobprofil wie in einen Werkzeugkoffer passen müssen.

Wer sich für einen neuen Job bewirbt, sollte sich in erster Linie seine Skills vor Augen führen. Denn nicht immer fällt es leicht, diese auf dem Jobmarkt richtig zu verkaufen.

Wer sich inmitten oder kurz vor einer Bewerbung befindet, sollte sich zunächst vor allem darüber Gedanken machen, wie sich die eigenen Fähigkeiten (Skills) auf dem Jobmarkt bestmöglich verkaufen lassen. Die Erfahrungen müssen als konkrete Eigenschaften formuliert werden. Aber genau das – also die individuellen Fähigkeiten den jeweiligen Jobprofilen anzupassen – fällt nicht jedem Bewerber immer leicht. Das zeigen auch Mentoringprogramme wie etwa Alma an der Universität Wien, die Absolventen trainieren, die im Studium erlernten Fähigkeiten in herzeigbare Skills zu übersetzen.