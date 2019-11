Arsenal trennt sich von Trainer Unai Emery

Die Londoner haben seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen, vorerst übernimmt Ex-Arsenal-Profi Freddie Ljungberg.

Arsenal hat sich nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg von Trainer Unai Emery getrennt. Das gab der Premier-League-Club am Freitag bekannt. Die Londoner reagierten damit auf die sportliche Krise der vergangenen Wochen. "Die Entscheidung wurde getroffen, weil die Ergebnisse und die Leistungen nicht dem erforderlichen Niveau entsprachen", hieß es in der Mitteilung.

Am Donnerstag hatte Arsenal in der Europa League zu Hause mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Eine solche Negativserie wie die aktuelle gab es bei den "Gunners" zuletzt 1992. Der 48-jährige Baske Emery stand seit Sommer 2018 an der Seitenlinie des Nordlondoner Traditionsclubs. Arsenal liegt in der Premier League derzeit auf Platz acht. In 13 Ligaspielen gab es nur vier Siege.

Der frühere Arsenal-Profi Freddie Ljungberg wird vorerst als Interimscoach übernehmen. Der Schwede arbeitete bisher als Assistenzcoach von Emery. Als möglicher Kandidat für das Amt des neuen Cheftrainers gilt der Portugiese Nuno Espirito Santo, der Coach von Ligakonkurrent Wolverhampton. Der Argentinier Mauricio Pochettino, der erst vor zehn Tagen beim Erzrivalen Tottenham gehen musste, wurde ebenso genannt wie der Spanier Mikel Arteta, nun Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City, oder Ex-Juventus-Coach Massimiliano Allegri.

(APA/Reuters/dpa)