Wie das Internet Chiara Ferragni reich machte

Die Italienerin zählt zu den einflussreichsten Fashion-Influencerinnen der Welt. Auf Instagram folgen ihr über 17 Millionen Menschen. Bei Modeschauen ist ihr ein Platz in der ersten Reihe sicher. Das war nicht immer so.

Chiara in Mailand. Chiara in New York. Chiara in Paris. Und überall um sie herum Blitzlichtgewitter. Chiara Ferragni ist 32 Jahre alt und eine Berühmtheit. Sie zählt nicht nur zu den einflussreichsten Fashion-Influencerinnen der Welt. Sie veränderte auch die Art und Weise, wie Unternehmen aus der Modeindustrie ihre Produkte platzieren.