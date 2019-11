Künstlerfreund, Journalist, „Presse“-Star

Kristian Sotriffers umfangreiches Œuvre – jetzt ist es dokumentiert.

Er war ein gern gesehener Gast in der Kulturredaktion der Siebziger- und Achtzigerjahre. Doch lang hielt er sich dort nie auf. Seine Beiträge für die „Presse“ hatte er schon daheim auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst, er gab die Manuskripte ab, holte seine Post, verschwand mit feinem Lächeln. So habe ich Kristian Sotriffer in Erinnerung. Ich sah ihn nie lachen. Als ob immer noch das Unrecht mitschwänge, das ihm im Alter von elf Jahren widerfuhr: Seine Familie wurde wegen des Hitler-Mussolini-Pakts aus der Südtiroler Heimat vertrieben, landete in Deutschland, Sotriffer lebte dann in Wien. War Lektor bei Schroll, Produzent, Gestalter, später bei Tusch, dann bei Herold.

Unbestechliche Instanz

Ab 1962 trug er als freier Mitarbeiter zu jenem Ruhme bei, den „Die Presse“ in jenen Jahren in der Kulturszene – uneingeschränkt – genoss. Verleger, Schreiber, Maler: Sotriffer, Jahrgang 1932, wurde allmählich zur Instanz und ein unbestechlicher Juror, ein eleganter Mann, der viel auf sich hielt, stets auf Distanz bedacht war. Seine Stimme im Wiener Kulturbetrieb war gewichtig. Was er hasste, war die Wiener Selbstgefälligkeit. Wer aber glaubt, dass er seine Südtiroler Landsleute sanfter anpackte, der irrt. Gewaltig. Auch mit ihnen stritt er leidenschaftlich, wenngleich er als Fotokünstler dem Land an Etsch und Eisack in mehreren Bildbänden Tribut zollte.

In der „Presse“ führte er vierzig Jahre lang das ungebundene Leben des freien Mitarbeiters, hochgeschätzt von den Chefredakteuren Schulmeister und Chorherr, freundlich umsorgt und „eingerichtet“ von den Kollegen Haider, Endler, Kathrein, Böhm, Leitenberger. „Begann er ein Gespräch“, erinnert sich der frühere Ressortchef Hans Haider, „war es nicht selten eine Rüge – nie harsch, sondern in sanftem Pädagogenton. War es notwendig zu kürzen? Wenn schon, warum nicht mit mehr Gefühl? Wem fiel dieser unsinnige Titel ein?“ Freilich, Sotriffer hatte ein Privileg, das er nützte: Nämlich die Zusage der Chefredaktion, dass seine Texte telquel ins Blatt kommen. Und die lieferte er mit uhrwerksgleicher Präzision.

Aus Liebe zum Land

Doch er war noch ungleich vielseitiger: Kristian Sotriffers kulturgeschichtliche Studien zu Architektur und geformter Landschaft sind in zahlreichen Büchern dokumentiert. Der Begriff „Kulturlandschaft“ zieht sich als roter Faden durch viele seiner Bücher und Fotobände. Und das war lang, bevor die Ökologiebewegung diesen Begriff okkupierte.

Seine Freunde und Bewunderer haben sich nun zu einem umfangreichen Buch zusammengefunden, das alle Aspekte im Schaffen des früh Verstorbenen beleuchtet (Peter Assmann, Peter Baum, Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Sabine Breitwieser, Berthold Ecker, Hubert Christian Ehalt, Paul Flora, Joachim Gatterer, Stefanie Grünangerl, Michael Guttenbrunner, Hans Haider, Semirah Heilingsetzer, Inga Hosp, Michael Machatschek, Walter Moser, Siegfried de Rachewiltz, Christine Riccabona und Hans Wielander). Es wird der Bedeutung des Mannes gerecht, den die Republik zu Recht mit dem Professorentitel schmückte. Verleger, Fotograf, Volkskundler, Künstlerfreund und Kenner des Kunstmarktes: Man sollte Kristian Sotriffer nicht vergessen. Diese Zeitung hat ihm sehr viel zu verdanken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.11.2019)