Erbitterter Kampf um Haschtrafiken

In über 100 österreichischen Shops wird Hanf vertrieben. Die Trafikanten freut das gar nicht.

Die Grünen sind noch nicht einmal in der Regierung, schon bringen sich jene in Stellung, die am Milliardenmarkt mit Cannabis legal mitrauchen wollen.

Wien. Wie sich die Zeiten ändern. 2002 war es, Nationalratswahlkampf. Und der damalige ÖVP-Generalsekretär Reinhold Lopatka suchte nach einer griffigen Formulierung, die er den Grünen an den Kopf werfen konnte. Zum Glück hatte er einen ehrgeizigen Mitarbeiter mit rhetorischem Talent. Patrick Minar. Er legte seinem Chef die „Haschtrafik“ in den Mund.