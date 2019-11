Erdoğan auf Kollisionskurs mit Nato

(c) APA/AFP/TURKISH PRESIDENCY PRESS

Der türkische Präsident will beim Nato-Gipfel in London für einen Umsiedlungsplan für syrische Flüchtlinge werben. Das neue Nato-Budget soll US-Präsident Trump besänftigen.

Istanbul. Kurz vor dem Nato-Gipfel in London kommende Woche hat die Türkei ein unmissverständliches Signal an ihre Partner geschickt. Die Militärs in Ankara testeten das russische Flugabwehrsystem S-400, dessen Anschaffung von den westlichen Verbündeten scharf kritisiert worden war. Ausgerechnet ein Kampfflugzeug vom amerikanischen Typ F-16 ließen die Türken von dem russischen System erfassen. „Das war eine Botschaft: Wir haben Alternativen“, sagt Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München.