Warum der Putsch (vorerst) scheiterte

„Schwere Zeiten“: Nach der verlorenen Nationalratswahl und einem Sparpaket in der SPÖ-Zentrale ist Pamela Rendi-Wagner als Parteivorsitzende angezählt.

Der Niederösterreicher Franz Schnabl suchte Verbündete für eine Demontage der Parteichefin, wurde aber von mächtigeren Landesparteien eingebremst. Pamela Rendi-Wagner bleibt im Amt. Vorläufig jedenfalls.

In der Krise liegt auch eine Chance, mögen sich einige Sozialdemokraten gedacht haben, als sich in der Parteizentrale diese Woche zwischenmenschliche Tragödien abspielten. Die Chance nämlich, die bevorstehende Kündigung von (bis zu) 27 Mitarbeitern zum Anlass zu nehmen, um eine ungeliebte Parteivorsitzende loszuwerden. Große Teile der SPÖ hatten ohnehin nie wirklich an Pamela Rendi-Wagner geglaubt. Erst recht nicht mehr seit dem Debakel bei der Nationalratswahl.