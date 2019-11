Nach dem 33. Frauenmord 2019 wurde bekannt, dass seit acht Jahren ein Maßnahmenkatalog von der Politik ignoriert wurde. Jetzt liegt ein ähnlicher vor.

„Meine Mutter ist verletzt“. Ein Schrei hallt durch das Stiegenhaus in der Katharinengasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. In der Wohnung sind vier Kinder. Die Mutter ist tot. Der 33. Frauenmord in diesem Jahr.