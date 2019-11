Alexander Gauland will abtreten. Doch sein Kronprinz bekommt Konkurrenz.

Braunschweig/Wien. Am Wochenende versammelt sich die AfD zum Parteitag in der Volkswagen-Halle Braunschweig, die dann aber nicht so heißen soll. Der Schriftzug wurde überdeckt, auf Wunsch des Sponsors „neutralisiert“. An der rechtspopulistischen AfD will der Autobauer nicht anstreifen.