Italienischer Doppelsieg im Killington-Riesentorlauf

Marta Bassino gewann vor Mikaela Brignone und Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin. Beste Österreicherin war Eva-Maria Brem als 16.

Marta Bassino hat im Riesentorlauf in Killington ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die bereits zur Halbzeit führende Italienerin triumphierte vor ihrer italienischen Landsfrau Federica Brignone (+0,26 Sekunden). Das Podest komplettierte US-Star Mikaela Shiffrin (+0,29). Für die ÖSV-Läuferinnen blieb ein Spitzenplatz außer Reichweite: Eva-Maria Brem belegte als Beste den 16. Rang (+1,95), dahinter folgten Katharina Truppe als 18. (+2,06) und Katharina Huber als 20. (+2,16).

Anna Veith verpasste bei ihrem Comeback nach schwerer Knieverletzung als 35. die Qualifikation für den zweiten Durchgang um acht Hundertstel. „Leider hat es nicht gereicht“, sagte Veith nach ihrem unbelohnten Kurzauftritt. Die Rückkehr auf die Rennpiste sei durchaus aufregend gewesen, gestand die 30-Jährige. „Es war wirklich sehr speziell. Es waren sehr viele Auf- und Abs in meiner Gefühlswelt. Das Rennen an sich lief dann leider nicht so gut.“

(APA)