Die vergangenen zehn Jahre an der Börse waren abnormal stark. Aber auch künftig wird es genug Gelegenheiten für satte Gewinne geben.

Wer so jung ist, dass er vor zehn, elf Jahren zum ersten Mal auf dem Aktienmarkt investiert hat, könnte vielleicht meinen, dass das, was wir seither gesehen haben, gewöhnlich und normal ist. Ist es leider nicht. Dass ein Bullenmarkt so wie der jetzige nun fast schon elf Jahre anhält, hat es zuvor nämlich noch nie gegeben.