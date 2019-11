Kochhistorie

„Gemüse“ Caroline Griffiths, Vicki Valsamis, Südwest-Verlag, 304 Seiten, 37,10 Euro

Rumpsteak mit Hindernissen

Zutaten: „1 kg Beiried, 800–1000g Fett, 1 nußgroßes Stück Butter, Salz, Pfeffer, Wasser oder Suppe, diverse Beilagen zur Garnierung“



Zubereitung: „Die hergerichteten Rumpsteaks werden gesalzen und gepfeffert und in heißem Fett englisch gebraten, d.h. nicht ganz durchgebraten. Man legt sie auf eine größere Schüssel und garniert sie mit verschiedenen Salaten, Sardellenringerln, gehacktem Schinken, Salamidütchen, Vierteln von hartgekochten Eiern, Mixed Pickles, Gurken usw.“

Garnierung: Während die Wiener Rindfleischküche eine beeindruckende Vielfalt an Cuts kennt, war die Anzahl an Zuschnitten bei Steaks – anders als in heutigen Steakhäusern – mager. Tranchen vom Lungenbraten alias Filet als Beefsteak und Beiriedscheiben als Rumpsteak, mehr führt etwa Rudolf Rösch in „So kocht man in Wien!“ (1939) nicht an.



Buchtipp von Karin Schuh

Gemüse-Kochbücher waren in den 2010er-Jahren omnipräsent. Diese Neuerscheinung kommt mit Goldrand und hübschen Fotos recht hochwertig daher. Unterteilt in Gemüsefamilien finden sich rund 130 Rezepte, etwa Lasagne mit Artischocken, Basilikum und Erbsen, Jalapenos mit Knoblauch-Ziegenkäse-Füllung, pikantes Kürbis-Dhal oder Teigröllchen mit Palmkohl, Ricotta und Feta.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2019)