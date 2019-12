Egon Schiele: Zwischen Begehren und Verzweiflung

Die neue Serie von Michael Horowitz über bildende Kunst. In der ersten Folge: Egon Schiele – exzessives Enfant terrible und bizarre Figur der Wiener Moderne. Er begeistert oder verstört. Lust an Provokation und obsessive Sehnsüchte bestimmen sein kurzes Leben.

Bereits im Alter von zwei Jahren zeichnet er Züge, die dampfend durchs Land ziehen. Als Sohn eines Bahnhofsvorstands in Tulln hat er freie Fahrt und steigt später immer wieder abends in den Zug ein, um die Nacht zu erkunden, bis er am Morgen irgendwo einen Gegenzug nimmt, um nach Hause zurückzukehren.