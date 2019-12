Was wir in den 10er-Jahren in der Hand hielten

Wir haben uns retro angezogen, sind auf das Rad umgestiegen, haben Möbel und Essen mit dem Handy bestellt. Kann es sein, das wir nun alle denselben Teppich haben? Ein Rückblick auf die Gegenstände, die dieses Jahrzehnt prägen.

Die Gegenstände der 2000er- Jahre wirken aus heutiger Sicht ungewöhnlich antiquiert. MP3-Player! Blu-ray-Disc! Was wurde aus dem iPod? Und wer fotografiert noch mit einer Digitalkamera? Ja, die Technologie hat sich im laufenden Jahrzehnt rasant verändert, aber auch unser Lebensstil, die Einrichtung unseres Wohnzimmers und der Verkehr besteht auch aus mehr Teilnehmern als Fußgänger und Autofahrer. Es war ein dichtes Jahrzehnt und wir haben viel konsumiert. Nachfolgend ein (subjektiver) Überblick auf die Gegenstände der 10er-Jahre – und was sie mit sich gebracht haben. In zehn Jahren werden wir sie dann wieder für antiquiert erklären.