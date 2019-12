Der Klimawandel war nicht mehr zu leugnen

In den 2010er-Jahren gab es sechs der zehn heißesten Jahre.

In den 2010er-Jahren gab es sechs der zehn heißesten Jahre. Der Thunberg-Effekt setzte ein.

Würde es Greta Thunberg rechtzeitig zum Auftakt des UN-Klimagipfels am Montag nach Madrid schaffen? Der publicityträchtige Segeltörn des schwedischen Teenagers über den Atlantik zog die Aufmerksamkeit auf sich. Seit sie im August 2018 vor dem Parlament in Stockholm zum Klimastreik aufrief, ist die 16-jährige Schülerin zum Gesicht einer globalen Bewegung geworden. De facto im Alleingang hat sie am Ende des Jahrzehnts das Thema Klimawandel ins allgemeine Bewusstsein gehoben.