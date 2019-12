Syriza, Brexit, Trump – Populisten gaben politisch den Ton an.

Warum sollen Wähler für Politiker stimmen, die fürs Regieren sowohl charakterlich als auch fachlich evident ungeeignet sind? An dieser Frage waren Populisten aller Couleur in schöner Regelmäßigkeit gescheitert – bis Anfang der Zehnerjahre die Dämme brachen und Demagogen, Blender und Scharlatane in die Regierungskanzleien spülten. Das Ergebnis dieses Dammbruchs waren die größten Erschütterungen, die der Westen seit dem Ende des Kalten Kriegs heimgesucht hatten: Die Wahl von Donald Trump in den USA im November und das Ja für den EU-Austritt Großbritanniens im Juni 2016. Die Entscheidungsträger dies- und jenseits des Atlantiks trafen die Voten wie Blitze aus heiterem Himmel. Und niemand brachte diese populistische Konterrevolution besser auf den Punkt als der konservative britische Politiker Michael Gove, der für den Brexit Stimmung machte. Warum sollten die Briten für den EU-Austritt stimmen, wenn doch alle Fachleute vor den negativen Konsequenzen dieser Entscheidung warnten, wurde Gove vor dem Referendum in einem TV-Interview gefragt. Seine Antwort: „Die Leute haben von Experten die Nase voll.“