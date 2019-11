Aktbild eines missbrauchten Mädchens wird nicht versteigert

Otto Mühl (1925–2013) begann als Wiener Aktionist und gründete 1970 in Wien, dann am Friedrichshof im Burgenland eine Kommune. Gepredigt wurde von ihm und seinen Anhängern „freie (heterosexuelle) Sexualität“, was am Ende zu schwerem Missbrauch an Kindern der Kommune führte, sexuellen und psychischen. 1991 wurde Mühl „wegen Sittlichkeitsdelikten, Unzucht mit Minderjährigen bis hin zur Vergewaltigung, Verstößen gegen das Suchtgiftgesetz und Zeugenbeeinflussung“ zu sieben Jahren Haft verurteilt, die er verbüßte. Danach lebte er bis zu seinem Tod weiter in einer Kommune in Portugal.