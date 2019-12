22 Tote: Reisebus stürzt in Tunesien in Schlucht

Bei einem Unfall mit einem Reisebus in Tunesien sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und 21 weitere verletzt worden. Bei den Opfern dürfte es sich um tunesische Staatsbürger handeln.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus in Tunesien sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und 21 weitere verletzt worden. Der Bus sei auf dem Weg von der Hauptstadt Tunis nach Ain Draham im Nordwesten des Landes von der Straße abgekommen, habe eine Metallabsperrung gerammt und sei dann in eine Schlucht gestürzt, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.

Alle Opfer sind laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur TAP tunesische Staatsbürger. Sie waren zwischen 20 und 30 Jahren alt.

(APA)