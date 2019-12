Salzburgs vergeblicher Sturmlauf bei Admira

Der Tabellenführer kam in der Südstadt nicht über ein 1:1 hinaus. Der WAC verlor in Altach.

Salzburg hat mit einem 1:1-Remis bei der Admira zum vierten Mal in der laufenden Saison Punkte abgegeben. Der Meister dominierte zwar das Spiel (72 Prozent Ballbesitz, 17:1 Torschüsse), doch die Südstädter gingen aus dem Nichts durch Bakis in Führung (16.). Den rollenden Angriffen der Salzburger fehlte auch nach der Einwechslung von Håland in der Pause das letzte Durchsetzungsvermögen. So wurde das Abwehrbollwerk der Admira nur einmal bezwungen: Hwang erzielte nach Hereingabe von Minamino aus kurzer Distanz den Ausgleich (76.).

Für den WAC setzte es nach dem Ausscheiden in der Europa League den mit einer 1:2-Niederlage in Altach den nächsten Rückschlag. Die Vorarlberger gingen durch zwei Tore von Berisha (7., 21.) in Führung, der WAC gelang durch Weissman (58.) nur noch der Anschlusstreffer.

