Gericht macht Wunscheltern zu Eltern

Paare, die im Ausland legal dank Leihmutter zu Eltern werden, sind in Österreich als Mutter und Vater anzuerkennen. Das hat ein Bezirksgericht rechtskräftig festgestellt.

Wien. Eine richtungsweisende Entscheidung eines Tiroler Bezirksgerichts stärkt die Rechte von Ehepaaren, die zur Erfüllung ihres Kinderwunsches eine Leihmutter einsetzen. Das ist zwar in Österreich verboten, in anderen Ländern hingegen erlaubt. Fraglich war in dem Tiroler Fall jedoch, welche rechtlichen Wirkungen eine im Ausland erlangte Elternschaft in Österreich entfaltet.