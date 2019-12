Und nun liegt es an Kurz und Kogler

ÖVP und Grüne gehen in die (vor-)entscheidende Verhandlungswoche. Klimaschutz und Migration sind nach wie vor umstritten. Die Parteichefs haben ihre Terminkalender leer geräumt.

Wien. Ihre Schadenfreude über Sozialdemokraten und Freiheitliche wollen ÖVP und Grüne lieber nicht zu groß werden lassen. Die Erinnerungen an eigene Krisen sind vor allem bei den Grünen noch ziemlich lebendig. Und auch in der ÖVP denkt man hin und wieder an die Zeit vor Sebastian Kurz zurück, an Michael Spindelegger zum Beispiel. Alles noch nicht so lange her.