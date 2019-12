Seine Partei hält zu Maltas Premier

Immer neue Enthüllungen im Mordfall Galizia drohen die Regierung des Inselstaates in den Abgrund zu reißen. Auch der Ministerpräsident ist schwer in Bedrängnis geraten.

Valetta. Maltas regierende Sozialdemokraten stärken ihrem Parteichef und Ministerpräsidenten Joseph Muscat den Rücken, obwohl er im Zuge von Mordermittlungen in den vergangenen Tagen immer stärker in Bedrängnis geraten ist. Am Sonntag kam seine Labour-Partei zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über sein weiteres politisches Schicksal zu beraten. Ergebnis: Die Partei versicherte Muscat ihre „einhellige Unterstützung“, welche Entscheidung auch immer er treffen wolle. Im Vorfeld hat es geheißen, dass er bis 18. Jänner im Amt verbleiben wolle, bis ein neuer Parteichef gewählt und damit ein Nachfolger im Amt des Premiers auserkoren sei.

Seit Tagen trägt die Wut auf der Insel Demonstranten auf die Straße, die „Gerechtigkeit“ fordern und die Regierung als „Mafia“ und „Kriminelle“ brandmarken. Und sie halten Porträts der ermordeten Aufdeckerjournalistin Daphne Caruana Galizia in die Höhe. Sie war am 16. Oktober 2017 mit einem Bombenanschlag auf ihr Auto ermordet worden. Drei Männer wurden inzwischen angeklagt, den Mord ausgeführt zu haben, aber wer die Drahtzieher waren, war lange Zeit unklar. Offenkundig wurde eine zügige Aufklärung in dem Mordfall verschleppt.

Am Wochenende wurde der 38-jährige Unternehmer Yorgen Fenech wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Dass er Kontakte zu ranghohen Regierungsmitgliedern pflegt, hat Malta erst richtig in die politische Krise gestürzt. Fenech wurde vor zwei Wochen verhaftet, als er sich in einer Luxusjacht von der Insel absetzen wollte. Der Unternehmer wollte danach Straffreiheit gegen Hintergrundinformationen zu dem Mord eintauschen, was die Regierung aber ablehnte.

Schmiergelder für Minister

Fenech war Direktor eines Konsortiums gewesen, das 2013 den Auftrag zum Bau eines Gaskraftwerks erhalten hatte. Auch war er Eigentümer der geheimen Offshoregesellschaft „17 Black“, über die Caruana Galizia vor ihrem Tod recherchiert hatte. Und die Journalistin hatte in Zusammenhang mit dem Gaskraftwerk Keith Schembri, den Kabinettschef von Premier Muscat sowie den Tourismusminister, Konrad Mizzi, bezichtigt, Schmiergelder von Fenech angenommen zu haben. Beide dementierten. Vergangene Woche traten Schembri und Mizzi doch zurück.

Der Mordfall Galizia hatte ein fahles Licht auf die politisch Verantwortlichen geworfen, und er hat international für großes Aufsehen gesorgt. Premier Muscat tat nach außen hin so, als ob er ein großer Aufklärer sei und kündigte an, den Fall durch eine unabhängige Kommission untersuchen zu lassen. Doch angesichts der zweijährigen Verzögerungen wollte ihm niemand mehr so recht glauben.

Auch in der Bevölkerung Maltas ist die Stimmung längst gekippt, immer mehr Menschen fordern den Rücktritt des Premiers. „Die Politik ist am tiefsten Punkt angekommen. Wir hatten gute und schlechte Ministerpräsidenten, aber niemals eine Regierung, die in einen Auftragsmord verwickelt war. Malta hat international einen so schlechten Ruf wie nie zuvor“, kommentierte der maltesische Autor Manuel Delia das Geschehen. Er befürchtet auch, dass die jetzige Krise Auswirkungen auf den Tourismus und die Investitionen in Malta haben werden.

Heute, Montag, will eine Beobachterkommission des Europarates nach Malta reisen. „Dieser Sumpf aus Korruption und Finanzverbrechen muss endlich trockengelegt werden“, erklärte der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold, der die mangelhafte Aufklärung in Kriminalfällen in Malta seit Jahren kritisiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2019)