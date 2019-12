Seisenbacher-Prozess: Urteil steht bevor

Der Missbrauchsprozess gegen den ehemaligen Weltklasse-Judoka, der zwei unmündige Mädchen schwer sexuell missbraucht haben soll, dürfte am Montag - wie geplant - zu Ende gehen.

Mit der Einvernahme von Zeugen wurde am Montag in Wien der Missbrauchsprozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher (59) fortgesetzt. Geladen war unter anderem eine Frau, die als 16-Jährige vom Angeklagten auf einem Judo-Sommerlager im August 2001 bedrängt worden sein soll. Sie konnte Seisenbacher ihren bisherigen Angaben zufolge abwehren.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen wurden bereits die beiden Hauptbelastungszeuginnen, die Seisenbacher sexuell missbraucht haben soll.

Der 59-Jährige bekennt sich zu sämtlichen Vorwürfen nicht schuldig. Er hat sich beim Verhandlungsauftakt vor einer Woche als Opfer einer Verschwörung bezeichnet.

Auch am Montag blieb Seisenbacher dabei: Er vermute eine Absprache zwischen den drei Belastungszeuginnen. Außerdem gab er bezüglich des ersten mutmaßlichen Opfers an, dieses habe ihn ursprünglich um Hilfe gebeten. Es sei dabei um den Verbleib an einer bestimmten Sportuni in Japan gegangen. Weil er der damaligen Judoschülerin nicht habe helfen können, sei diese verstimmt gewesen.

Der Richter daraufhin direkt: „Weil Sie ihr nicht helfen, zeigt sie Sie wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen an?“ - Seisenbacher: „Das ist sicher ein Teilaspekt."

Auf die Richterfrage, warum er denn dann auch von einer zweiten ehemaligen Judoschülerin belastet werde, sagte der 59-Jährige: „Ich habe schon gesagt, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe."