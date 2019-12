Menschen mit Behinderung: Unsichtbar und arbeitslos

Am Internationalen Tag von Menschen mit Behinderung tauchen heimische Unternehmen ihre Fassaden erstmals in lila, um mit der Kampagne #PurpleLightUp mehr Inklusion zu fordern. Doch gerade in Österreich steigt die Arbeitslosenrate von Menschen mit Behinderung weiter an.

Im deutschen Sprachraum leben etwa 15 Millionen Menschen mit Behinderung. Viele von ihnen haben mit ihrer beruflichen Tätigkeit einen erheblichen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Unternehmen. Um diesen besser sichtbar zu machen, will die Kampagne #PurpleLightUp im Zuge des Internationalen Tages von Menschen mit Behinderung am 3. Dezember diese und deren wirtschaftlichen Mehrwert sichtbar machen.