Linie D fährt bis ins Sonnwendviertel

Seit Montag hat die Straßenbahnlinie D eine neue Endstation im Favoritner Stadtentwicklungsgebiet. Ein Teil der neuen Strecke wurde begrünt.

Immerhin zwei neue Haltestellen und eine neue Umkehrschleife hat die Straßenbahn-Linie D in den vergangenen Monaten dazu bekommen. Seit Montag fährt der „D-Wagen" somit auch ins Sonnwendviertel, allerdings mit einiger Verspätung. Eigentlich hätte die neue Strecke schon mit Schulbeginn im September eröffnet werden sollen.

Die Linie endet somit nicht mehr beim Hauptbahnhof in der Alfred-Adler-Straße, sondern fährt 1,1 Kilometer weiter bis zur Absberggasse. Entlang des Helmut-Zilk-Parks hält die Straßenbahn nun beim Bildungscampus in der Hlawkagasse und bei der neuen Endhaltestelle Absberggasse. Hier können Fahrgäste nun auch in die Straßenbahnlinien 6 und 11 umsteigen. Die ehemalige Endhaltestelle Alfred-Adler-Straße wurde aufgrund der neuen Linienführung um ein paar Meter versetzt und ist am Beginn der Antonie-Alt-Gasse zu finden.

Ab dieser Station ist die Linie D auf einem knapp 800 Meter langen mit Gras bewachsenem Grüngleis unterwegs. „Diese Grünflächen sind ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und auch eine wichtige Cooling-Maßnahme in der Stadt“, sagt Stadträtin Uli Sima in einer Aussendung der Wiener Linien.

O-Verlängerung im Herbst 2020

Im Rahmen eines Pakets, dass die Stadt Wien 2017 beschloss, sollten bis 2020 70 Millionen Euro für den Ausbau und die Beschleunigung des Straßenbahn- und Busnetzes investiert werden. Darin enthalten war auch die Verlängerung der Linie O: Sie soll ab Herbst 2020 bis ins Nordbahnhofviertel fahren.

