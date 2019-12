Holzindustrie Schweighofer nennt sich HS Timber Group

Die österreichische Firma Holzindustrie Schweighofer verändert ihren Namen, die Organisationsstruktur bleibt gleich.

Die österreichische Firma Holzindustrie Schweighofer gibt sich seinen neuen Namen: Die Holding in Wien heißt künftig HS Timber Group. Die Produktionsstandorte nennen sich HS Timber Productions und HS Baco Panels, wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die Eigentümerschaft, die Unabhängigkeit und die Organisationsstruktur blieben unverändert, hieß es darin weiters.

Die HS Timber Productions umfasst drei Sägewerke und ein Vollholzplattenwerk in Rumänien (in Sebes, Radauti, Reci, Siret) sowie ein deutsches Sägewerk (in Kodersdorf). Das rumänische Tischlerplattenwerk (in Comanesti) ist nun unter dem Namen HS Baco Panels tätig. Die Namen sollen "international verständlich und gut aussprechbar" sein.

Die HS Timber Group GmbH und auch die Tochtergesellschaften HS Timber Productions und HS Baco Panels bleiben den Angaben zufolge unter dem Dach der Evergreen Privatstiftung (vormals Schweighofer Privatstiftung). Gerald Schweighofer werde auch weiterhin seine Management-Expertise ins Unternehmen einbringen. Mit rund 3200 Mitarbeitern gehört die Gruppe laut Eigenangaben zu den führenden Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie in Europa. Ihre Produkte werden in über 70 Länder exportiert.

(APA)