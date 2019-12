Volksoper: Waren Sie schon in Brigadoon?

In einer halbszenischen Aufführung, die aber auch optisch nichts vermissen ließ, kam das erste Erfolgsstück des „My-Fair-Lady“-Duos Lerner & Loewe zur Erstaufführung.

Wer hätte nach diesem Abend nicht „Almost like being in love“ gesummt? Mit dem Musical „Brigadoon“ hat die Volksoper wieder einen Broadway-Klassiker ausgegraben – und in diesem Fall überhaupt zur Österreichischen Erstaufführung gebracht. Das Publikum genoss einen Nostalgie-Ohrenschmeichler nach dem anderen: „Brigadoon“ war (1947) nicht umsonst der erste große Hit des Duos Alan J. Lerner & Frederick Loewe, das später noch „My Fair Lady“ und „Gigi“ herausbrachte. Melodien wie „Waiting For My Dearie“, „I´ll Go Home with Bonnie Jean“ und „The Heather on the Hill“ verdienten längst eine Revitalisierung – und bekamen diese nun in einer charmanten, höchst ansprechenden Umsetzung.